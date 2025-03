Tpi.it - Premio Nobel per la Pace 2025: ecco chi figura tra gli oltre 300 candidati in lizza quest’anno

Almeno 338 personalità risultano tra ialper la. L’annuncio arriva dal Comitato per ilnorvegese, che ogni anno assegna il prestigioso riconoscimento, secondo cui si tratta del secondo numero più alto didella storia. “Nel 2024 ci furono 286”, hanno fatto sapere oggi da Oslo. “Ma il numero più alto difu registrato nel 2016, con 376 nominati”.La scadenza per la presentazione delle candidature era fissata al 31 gennaio. I membri del Comitato norvegese per ilperò hanno avuto la possibilità di aggiungere altri nomi alla lista durante la prima riunione dell’anno, tenuta lo scorso 28 febbraio. Il vincitore sarà invece annunciato il prossimo 10 ottobre, mentre la cerimonia di premiazione si terrà il 10 dicembre a Oslo, in Norvegia.