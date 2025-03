Lanazione.it - Premio letterario Santucce Storm Festival, al via l’undicesima edizione

Leggi su Lanazione.it

Arezzo, 5 marzo 2025 – IlLetteraioha una nuova sezione ed è rivolta ai giovani. In collaborazione con il Comune di Castiglion Fiorentino, la casa editrice PAV propone il concorso“L’ultimo anno” rivolto agli studenti delle scuole di Castiglion Fiorentino frequentanti l’ultimo anno (medie, superiori). Quindi alle sezioni “tradizionali”, quelle dedicate agli Under 25 e agli Over, si affianca quella denominata “L’ultimo anno”. Il Concorso è costituito da una sola sezione dedicata ai racconti inediti con due sottocategorie 1. Studenti delle scuole secondarie di primo grado 2. Studenti delle scuole secondarie di secondo grado Il regolamento prevede, tra le altre cose, la partecipazione gratuita; ogni racconto deve essere inedito (mai pubblicato in precedenza neppure su web).