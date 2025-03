Fanpage.it - Precipita durante un’escursione in montagna, morto l’ex sindaco di Scena Luis Kröll: aveva 66 anni

Leggi su Fanpage.it

nella notte tra martedì 4 e mercoledì 5 marzo l'exdi, 66. L'uomo è deceduto in ospedale per le gravi ferite riportate dopo esseretoun'escursione di scialpinismo in val Ridanna, vicino alla cima di Malavalle. "Momento di grandissima tristezza", ha detto l'attuale prima cittadina Annelies Pichler.