Prato, oltre 70 interventi in due mesi per l'abbandono di scarti tessili

, 5 marzo 2025 - Sono 71 glieffettuati da Alia servizi ambientali dal primo gennaio al 4 marzo per eliminare gli abbandoni disul territorio pratese. Grazie al progettopriority, chiesto dal Comune ad Alia per effettuare ritiri entro 48 ore dalla segnalazione, sono state tolte 160 tonnellate di sacchi neri lasciati lungo i fossi, sui cigli delle strade e nei campi con grave danno per l’ambiente e per il decoro. In questi giorni particolare attenzione è stata data alla zona sud dove sono arrivate numerose segnalazioni di abbandoni da parte dei cittadini e dei consiglieri comunali. Si tratta soprattutto di strade più isolate e poco trafficate dove scaricare illegalmente gliè molto più facile per chi li produce per chi è incaricato di liberarsene dal produttore.