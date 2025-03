Iodonna.it - «Potete farla a casa vostra, finché sarete in grado di importare prodotti autentici italiani» ha detto l'attore sui social

“Cari follower americani, ecco una ricetta di pasta cacio e pepe chetranquillamente fare aindi, ma temo che questo non accadrà ancora per molto con le politiche di importazione di Trump. Quindi sbrigatevi! Buona cena!”. Leggi anche › Auguri Alessandro Gassmann. L’e regista, figlio del grande Vittorio, compie oggi 60 anni Queste le parole, tradotte dall’inglese, che accompagnano il video postato su Instagram dall’e regista Alessandro Gassmann: un tutorial in cui la moglie, l’attrice Sabrina Knaflitz, prepara il primo piatto spiegando passo passo in inglese, con l’aiuto del marito, la preparazione.