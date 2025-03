Lettera43.it - Poste Italiane, il video nell’ufficio di Opi per raccontare i servizi offerti nei piccoli comuni

racconta l’importanza del progetto Polis con unrealizzatodi Opi (L’Aquila) e trasmesso tramite il Tg. L’iniziativa, nata nel 2023 nell’ambito del Pnrr, coinvolge icon meno di 15 mila abitanti (con almeno un ufficio postale) e ha l’obiettivo di trasformare la posta in uno “sportello unico” dove poter usufruire di tutti i principalidella Pubblica amministrazione, dai documenti di identità (come la richiesta e il rilascio del passaporto) ai certificati anagrafici.Grazie all’ufficio postale i cittadini hanno accesso adi cui altrimenti non potrebbero usufruireUno dei centri coinvolti è quello di Opi, un piccolo paesino abruzzese, set del film Un mondo a parte di Riccardo Milani, che dagli oltre 1.000 abitanti di inizio 900 è arrivato ad averne poco più di 300, diventando suo malgrado simbolo dello spopolamento delle aree interne.