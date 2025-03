Lanazione.it - Pontedera, accoltellato un uomo. Aggressore fuggito

, 5 marzo 2025 – Ferito a una gamba con un’arma bianca nel corso di una lite. È successo nel pomeriggio a. Il ferito, di origine straniera, è stato trasferito al pronto soccorso dell’ospedale Lotti ma non sarebbe in pericolo di vita. Sull’episodio indagano i carabinieri. Quando sono giunti sul posto i soccorsi e le forze dell’ordine, l’era giàe gli inquirenti lo stanno ora cercando anche con l’ausilio delle telecamere di videosorveglianza urbana. Al vaglio degli investigatori anche il possibile movente dell’aggressione. In corso le indagini. I carabinieri mantengono il massimo riserbo, ma probabilmente le ricerche si concentrano negli ambienti della microcriminalità locale.