Zon.it - Pontecagnano, via libera al progetto del pontile: nuovo snodo per turismo e mobilità

Leggi su Zon.it

Nei giorni scorsi è stato approvato il DIP (Documento di Indirizzo alla Progettazione) per la realizzazione di unFaiano, nell’ambito del Masterplan per la riqualificazione del litorale a sud di Salerno. Il piano prevede la costruzione di sette pontili lungo la costa che si estende da Salerno a Castellabate, con l’obiettivo di migliorare l’accessibilità via mare e potenziare lasostenibile.Un’infrastruttura strategica per il territorioIl, affidato al Settore Ambiente della Provincia di Salerno, rientra in un intervento da 3 milioni di euro, integrato alle opere di difesa costiera. L’iniziativa punta a sviluppare collegamenti marittimi con l’aeroporto Salerno-Costa d’Amalfi, la cui apertura è prevista per luglio 2024, e a promuovere sistemi di trasporto alternativi, tra cui lalenta e poli di scambio intermodale.