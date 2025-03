Ilgiorno.it - Ponte sul Po di Bressana Bottarone: previsti disagi per quattro mesi

Pavia, 5 marzo 2025 - Le modalità delle limitazioni al transito devono ancora essere definite, con gli enti locali impegnati per cercare di limitare i. Avranno infatti inevitabili e pesanti ripercussioni sulla viabilità, sia ferroviaria che stradale, i lavori programmati per la prossima estate da Rfi sulsul Po di, oggetto della riunione del Tavolo interistituzionale della viabilità provinciale che si è tenuta oggi, mercoledì 5 marzo, in Prefettura. "I lavori sull'impalcato ferroviario - spiega la nota della Prefettura di Pavia - finanziati con fondi Pnrr, sono finalizzati a garantire la velocizzazione della linea Milano-Genova ed in parte già in corso nelle ore notturne. Diverse e variegate le misure necessarie per preordinare un sostenibile quadro d'insieme per la circolazione ferroviaria e stradale, a fronte delle interruzioni e delle rimodulazioni della circolazione, su gomma e su rotaia, sulpromiscuo, illustrate da Rfi in sede di incontro e che il Prefetto e le autorità presenti si sono riservati di approfondire a brevissimo termine".