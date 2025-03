Anteprima24.it - Ponte, Giornata Internazionale della Donna: incontro organizzato dalla Consulta sulla parità di genere

Tempo di lettura: 2 minutiIn occasione2025, ladelle donne diorganizza, per l’8 marzo, con inizio alle ore 17,30, presso la sala consiliare del Comune di, un-dibattito per riflettere insieme su quanto è stato finora fatto in tema didie su ciò che è ancora da realizzare.L’agenda 2030 ha indicato, nell’Obiettivo 5, il raggiungimento dell’uguaglianza e dell’autodeterminazione di tutte le donne, al fine di eliminare ogni forma di discriminazione, di violenza e pratiche abusive e avviare una politica che riconosca e promuova l’effettiva partecipazione femminile, consentendo pari opportunità di leadership ad ogni livello decisionale in ambito politico, economico evita pubblica.Il ruolo delle donne, nonostante i passi in avanti e le conquiste sociali e civili ottenute nel lungo cammino dei diritti, è ancora marginale in tante realtà politiche e imprenditoriali, a causa delle barriere contro cui le donne si scontrano nel momento in cui decidono di intraprendere una via che non sia quella segnatatradizione familiare e dai vecchi modelli culturali.