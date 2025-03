Sport.quotidiano.net - Poggibonsi, scocca l’ora di Baiano. Domenica subito la sfida di Orvieto

Dopo le presentazioni e le dichiarazioni di intenti, un percorso salvezza da affrontare. Ne è consapevole Francesco(nella foto, al momento suo approdo in giallorosso), che ieri ha diretto il primo allenamento da tecnico dei Leoni. Deve immediatamente prendere visione dell’attuale quadro all’interno del team, il nuovo mister delin ottica permanenza in categoria. Perché il calendario mette di fronte al collettivo già una coppia di trasferte: il viaggio diprossima ae a seguire, dopo la pausa prevista dal programma stagionale, il confronto all’Ardenza con il Livorno super capolista del girone E. A completare il cammino del mese di marzo, laallo Stefano Lotti con la Flaminia. Tutto questo in una fase che sarà caratterizzata anche da potenziali scontri diretti nell’area a rischio della graduatoria.