Podismo. Pastorini da sogno alla Roma-Ostia. Stabilisce il suo record e arriva 18°

Risultato di assoluto prestigio per un atleta dell’Unione Polisportiva Policiano al termine della cinquantesima edizione della mezza maratona internazionale didi domenica scorsa. L’aretino Michele(nella foto) è infatti giunto al traguardo al diciottesimo posto assoluto (settimo tra gli italiani e su circa ottomila partecipanti) con un tempo di 1 ora, 8 minuti e 56 secondi, appena dieci minuti e otto secondi in più del vincitore, il keniano Rop Gideon. Nella propria categoria,si è piazzato dodicesimo in assoluto. Il tempo con cui è giunto all’arrivo 1h08’56“ equivale al suopersonale in una mezza maratona e risulta tra i migliori di sempre per un atleta della provincia di Arezzo. Un risultato che testimonia la crescita del podista del Policiano. Un altro risultato degno di nota dallo scorso fine settimana di gare è inoltre quello nel campionato di società di cross, disputato sempre domenica scorsa lungo gli spalti delle mura di Lucca, in cui l’atleta keniano della Up Policiano Simon Kibet Loitanyang ha ottenuto l’ottavo posto assoluto, piazzamento che consentiràsocietà del presidente Fabio Sinatti di partecipare ai prossimi campionati italiani di cross in programma il 15 e 16 marzo a Cassino.