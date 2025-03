Liberoquotidiano.it - "Poco affidabile, da dove è sparita Giorgia Meloni": le traveggole di Lucia Annunziata

Per"ormai è tardi". Ne è sicura, ex giornalista Rai e conduttrice di In mezz'ora e Mezz'ora in più su Rai 3, oggi europarlamentare eletta a Bruxelles con il Pd, che intervistata da La Stampa sostiene come la premier a causa della "sua ambiguità" abbia "perso centralità. Rispetto a pochi mesi fa, sui giornali internazionali di lei non c'è più traccia: non la considerano più una player". Addirittura. Verrebbe da chiedere allase, per esempio, Emmanuel Macron abbia maggiore credibilità di, ma la risposta (per quanto surreale) sembrerebbe scontata. L'europarlamentare dem sembra spingere nella direzione in cui poche ore dopo è andata anche la presidente della Commissione Ue Ursula Von der Leyen, che ha annunciato un piano da 800 miliardi di euro per il riarmo dell'Europa.