Ilgiorno.it - Pochi studenti per due sezioni. Il liceo sciopera

Leggi su Ilgiorno.it

Sono solo in 25 e non potranno seguire la specializzazione prescelta. Glidelartistico Omodeo hannoto contro la decisione dei vertici della scuola e incassato la solidarietà di tutto il centrosinistra. La situazione non deriva da una scelta della dirigente scolastica ma dai numeri. Ilartistico prevede infatti un biennio comune al termine del quale glipossono scegliere due indirizzi: Architettura e ambiente oppure Audiovisivo e multimediale. Ma gli iscritti sono troppoper creare dueper il prossimo anno. La soluzione più logica è l’accorpamento e per decidere quale sarà l’unico indirizzo possibile la dirigente Stefania Pigorini (nella foto) si è affidata alla sorte. Un’estrazione cui hanno partecipatoe genitori ha decretato che l’indirizzo del prossimo triennio sarà Audiovisivo e multimediale, nemmeno a dirlo proprio quello che la maggioranza non avrebbe voluto.