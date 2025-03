Sport.quotidiano.net - Pochi rischi e pazienza, il successo granata. Ecco come è stato imbrigliato il Gubbio

Essere riusciti a fermare sul nascere la potenzialità delandossimo. Stanno principalmente qui i meriti deldi sabato del Pontedera, in una gara che ha fatto registrare bassi xG (expected Goals, dato che misura la possibilità di un tiro di finire in rete) di entrambe le formazioni: 0,529 deie 0,940 degli ospiti. Menichini ha scelto di aspettare gli umbri per stanarli e questa è stata l’unica strategia possibile per provare a battere gli ospiti facendo una buona prestazione. La vittoria è dovuta infatti ad una giusta interpretazione tattica e all’aver sfruttato nel modo migliore i momenti chiave della gara riuscendo nel primo tempo a mettere Vitali e Italeng nelle condizioni di attaccare la porta ospite (e di segnare). Un approccio adeguato che ha depotenziato il, che fino al 37’ (momento del tiro di Tommasini, unico vero pericoloso corso da Calvani, per altro innescato da una sua errata respinta) non era praticamente sceso in campo.