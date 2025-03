Game-experience.it - PlayStation Studios, Sony effettua nuovi licenziamenti in Visual Arts

Pare cheabbia annunciatonel gruppo, il team di supporto che ha collaborato con Naughty Dog su The Last of Us Part 1 e 2 e su diversi progetti cancellati. I tagli, comunicati questa settimana, fanno parte di una più ampia ristrutturazione degli studinegli Stati Uniti, con un numero non precisato di dipendenti degli uffici di San Diego che perderanno il lavoro il 7 marzo.Kotaku ha segnalato che questa ondata disegue altre decisioni drastiche del colosso giapponese, come la cancellazione di diversi giochi live-service, tra cui un presunto spin-off di God of War sviluppato da BluePoint Games. La società sembra stia rivedendo la propria strategia, soprattutto dopo il fallimento di Concord, un progetto che non ha raggiunto le aspettative.