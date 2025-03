Lapresse.it - Pizzul, Paola Ferrari: “L’unica persona a cui avrei affidato tutto senza timore”

“Bruno èal mondo a cuiavere un attimo di. Quello a cui puoi affidare in mano la tua vita. Aveva una grande ironia, un’umanità infinita e sopratil modo di prendersi sul serio fino a un certo punto. Era quello con cui parlare quando ti sentivi persa o spaventata, io ero giovane quindi accadeva spesso”. Cosìa LaPresse abbraccia il ricordo di Bruno. “Mi ha accolto sotto la sua ala protettiva quando sono entrata in Rai. Con lui ho condotto la Domenica sportiva nel 1996, prima donna a condurla. Al mio fianco c’era Bruno come opinionista. Ogni lancio che facevo mi diceva brava. In quell’anno ho conosciuto mio marito e mi sono sposata ad aprile. E quando dovevo andare in viaggio di nozze ma non volevo lasciare la conduzione, lui mi disse ‘vai tranquilla la conduco io al posto tuo’.