Pizzul Mazzocchi | Parlava il giusto senza cercare introduzioni folli

“Evoco Brunoogni volta che mi trovo a parlare con colleghi giovani dicendo come bisogna essere per coniugare il lavoro con la vita personale. Noi tendiamo molto a mischiarle, lui invece era bravissimo a separarle”. Così Marco, giornalista e conduttore di RaiSport, ricorda Brunoa LaPresse. “Una persona a cui voglio molto bene – prosegue– integro, pulito, simpatico, estremamente colto, innamoratissimo di sua moglie che chiamava la tigre perché era lei il vero dominus di casa”.“La prima volta che sono andato al seguito della Nazionale era Francia 98. Lui era il telecronista, io l’ultima ruota del carro, mi ero autonominato portatore delle formazioni e l’accenditore delle sue sigarette. Bruno è tutto ciò che i telecronisti dovrebbero essere e non sono. Improvvisava,il, lasciando spazi e silenzi durante le telecronachemaiiperboli e, tutto ciò che i telecronisti di oggi non fanno.