Pizzul, l'Inter ricorda il telecronista mancato oggi: il cordoglio del club – FOTO

di Redazionetramite i suoi account social ilvenuto a mancare, vediamo qui riportato ildelnerazzurroUna triste notizia ha accoltogli appassionati sportivi (e non). È mortoall’età di 86 anni Bruno. Parliamo ovviamente dello storicosportivo, ricoverato ormai da qualche giorno all’ospedale di Gorizia, nel suo Friuli. Nella sua carriera ha commentato anche – e ovviamente – l‘Inter in più di un’occasione, un ruolo il suo ricoperto fino all’agosto del 2002, con l’ultima partita della Nazionale commentata.Non appena la triste notizia ha trovato diffusione tramite le piattaforme online tantissime personalità (sportive e non) si sono prodigate nell’esprimere messaggi die affetto nei suoi confronti.