Pizzul Jacopo Volpi | Andare in giro con lui era come andare a via Condotti col Papa

“Brunoun vero maestrotelecronista. Tutti hanno visto e ascoltato le partite della Nazionale con la sua voce. Quello che mi preme raccontare è il Brunodietro le quinte, personaggio eccezionale, uomo di cultura pazzesca che però la misurava quasi con timidezza per non farla uscire troppo anche durante le telecronache”. E’ il ricordo a LaPresse di, ex direttore di lungo corso di RaiSport.“Uomo intelligente, grandissimo compagno di viaggio durante gli eventi mondiali e europei – prosegue– Ricordo serate meravigliose. Dovrebbe essere preso da esempio. Nelle sue telecronache non c’erano mai né dati né troppe storie, c’era la voglia di accompagnare il telespettatore senza mai disturbarlo. Nel Mondiale Usa del 1994incon lui eraa spasso in viacon il, tanto che il giorno della finale a Pasadena in California Italia-Brasile lui arrivò al 5° minuto del primo tempo perché tutti lo fermavano per strada per autografi e foto.