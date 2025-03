Lanazione.it - "Più programmi di qualità e residenze per chi crea. Le carte in tavola ci sono"

Leggi su Lanazione.it

Il museo è stato la location di una gettonatissima presentazione del suo recente libro ’Spazi Liminali’, organizzata insieme all’associazione Amici del Camec. Mattia Lapperier, insegnante, studioso e critico d’arte, racconta la sua esperienza e la sua visione guardando al Centro d’arte moderna e contemporanea della Spezia, dove dopodomani sarà presentato il libro ’Pensieri d’artista’, realizzato dalla redazione de La Nazione, con mostra correlata. Com’è andato il suo esordio nel museo rinnovato? "Ben oltre le aspettative, soprattutto per la partecipazione: non mi sarei mai aspettato una risposta così calorosa da parte della città. Abbiamo organizzato questo talk nel bookshop pensandolo come una chiacchierata, ma è stato qualcosa di più, con un’affluenza considerevole. Anche grazie al ruolo dell’associazione, il Camec sta diventando luogo di scambio e mi piacerebbe lo fosse anche per tutto il Centro-Nord.