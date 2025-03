Formiche.net - Più fatti nella difesa di Europa e Ucraina. L’opinione di Zecchini

È stato sufficiente un mese al presidente Trump per sconvolgere l’ordine politico-istituzionale su entrambi gli scacchieri, interno ed internazionale, e per avviare il passaggio a uno nuovo dai contorni e rischi ancora non definiti. L’unica certezza ad oggi è che il nuovo sarà imperniato essenzialmente sui rapporti di forza con gli alleati, i concorrenti e gli oppositori, da misurarsi in termini di forza politica, economica e militare. Ne sono prova sul piano interno la noncuranza verso le regole della democrazia parlamentare, le decisioni di bilancio del Congresso, gli atti della magistratura, l’importanza di mantenere i servizi pubblici essenziali per il benessere sociale, quali quelli per la sanità, e i diritti dei funzionari pubblici, messi alla porta da un giorno all’altro. Al loro posto un accentramento di poteri, con l’erosione del sistema di pesi e contrappesi, che è stato alle fondamenta della democrazia americana sin dal suo sorgere.