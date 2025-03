Lanazione.it - Pistoiese e Azimut, siglata partnership triennale

Leggi su Lanazione.it

Unache dà ulteriore lustro alla, in quantocon una delle realtà più radicate sul territorio nazionale nel settore dei servizi finanziari. Nel pomeriggio di ieri, presso la sede societaria in Via delle Olimpiadi, il club arancione ha dato ufficialmente il via all’accordo con, che sarà Platinum Sponsor, in particolare col nuovo Tnb Project -, che si svilupperà attraverso lo spin off parziale della rete di consulenti finanziari in Italia del Gruppo. Un accordo di duratache rafforza, la volontà delladi strutturarsi in modo significati anche fuori dal campo, come sottolineato dal presidente Sergio Iorio: "Conoscoper questioni lavorative da anni e quando ho esposto loro il progetto dellaabbiamo trovato una sinergia fondata sul lavoro di squadra e sulla volontà di raggiungere traguardi sempre più importanti.