Anteprima24.it - Piscina rimossa in Piazza degli Artisti, la protesta: “Amministrazione ipocrita”

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minuti“La pronta rimozione dell’opera provocatoria “” di Ruben D’Agostino, avvenuta un’ora e mezza dopo l’installazione, dimostra la volontà politica di nascondere le critiche dei cittadini. Se il problema fosse stato la presenza di un “rifiuto ingombrante”, avrebbe subito lo stesso trattamento dei suoi simili? Cioè avrebbe aspettato settimane sopra un marciapiede in attesa di un intervento pubblico?”. Così in una nota lo scrittore Andrea De Felice, amico e collaboratore dell’artista Ruben D’Agostino. “L’ipocrisia dell’– scrive – si è riconfermata nei giorni seguenti, quando D’Agostino, insieme alla gente del quartiere, ha, in segno di, scritto su dei rifiuti ingombranti frasi dal chiaro messaggio politico/sociale, e il risultato ottenuto è stato che solo quelle dall’esplicito tono provocatorio sono state fatte sparire dalla strada”.