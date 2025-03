Ilrestodelcarlino.it - Piscina e palazzetto, ritardi nell’appalto

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

La gestione degli impianti sportivi comunali continua a rappresentare un nodo non ancora sciolto. A causa dinella gara d’appalto per l’individuazione di un nuovo soggetto incaricato di garantire custodia, pulizia e sanificazione, il Comune è stato costretto a prorogare fino al 15 marzo l’attuale affidamento alla società cooperativa Angelo Boni. La proroga si è resa necessaria dopo che la procedura negoziata non ha potuto concludersi nei tempi previsti. Si parla infatti di difficoltà burocratiche e tecniche che hanno impedito la definizione del nuovo contratto. Di conseguenza, l’amministrazione ha fatto ricorso all’articolo 120, comma 11 dello stesso decreto, che consente la proroga in caso di necessità per evitare disservizi, garantendo la continuità del servizio pubblico e scongiurando rischi per igiene e sicurezza.