Piscina del Seminario, firmata la convenzione col Comune: tariffe agevolate per i residenti

Bergamo. Approvata latradi Bergamo e Diocesi di Bergamo per la rimessa in funzione delladel. A stabilirne i termini, una delibera di Giunta che segue all’accordo quadro tra ildi Bergamo e la Diocesi, firmato a fine dicembre 2024 e finalizzato alla ristrutturazione e riapertura dell’impianto natatorio di Città Alta. A firmarlo, l’assessora allo Sport Marcella Messina e il rettore delVescovile, Don Gustavo Bergamelli.Grazie a questo accordo, approvato dalla Giunta comunale, l’impianto natatorio sarà nuovamente operativo per la stagione sportiva 2025/2026, con l’obiettivo di rispondere alle esigenze della comunità cittadina e sportiva, specialmente in vista della chiusura per lavori del Centro Sportivo Italcementi prevista per giugno 2025.