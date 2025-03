Pisa ospedale amico delle bambine e dei bambini | nomina Unicef

Leggi su Corrieretoscano.it

e deiCerimonia didell’Azienda ospedaliero-universitariana (Aoup) a nuovo “e dei’.Presente anche l’assessora regionale Alessandra Nardini.Il team di valutazione, che ha effettuato complessivamente 68 interviste a 33 madri in degenza o nel puerperio, 9 madri di/e ricoverati in terapia intensiva e 23 donne in gravidanza, oltre a colloqui con la dirigenza e osservazioni nei reparti, “ha potuto constatare come l’assistenza offerta raggiunga complessivamente livelli molto buoni nella promozione, protezione e sostegno dell’allattamento, dell’alimentazione infantile e della genitorialità”.Il team di valutazione, come evidenzia Aoupna, ha apprezzato in maniera particolare alcuni aspetti: l’attenzione alta al odice internazionale sulla commercializzazione dei sostituti del latte materno in tutti i suoi aspetti, anche grazie alla formazione specifica per il personale realizzata in collaborazione con l’associazione Ibfan.