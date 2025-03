2anews.it - Pino Daniele, sold out al Palapartenope per ricordare il Nero a metà

Leggi su 2anews.it

Je sto vicino a te – Memorial, che si terrà il 19 Marzo presso il, ha registrato ilout in pochi minuti. Anche per questa edizione Je sto vicino a te – Memorial, che si terrà il 19 Marzo alle ore 21, presso ilorganizzato e prodotto come consuetudine da dieci .