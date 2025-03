Unlimitednews.it - Pil in crescita nel quarto trimestre del 2024

Leggi su Unlimitednews.it

ROMA (ITALPRESS) – Neldelil Pil è cresciuto dello 0,1% rispetto alprecedente e dello 0,6% nei confronti del 2023, secondo quanto rileva l’Istat. Si tratta di un “lieve rialzo rispetto alla stima preliminare”, che aveva registrato unanulla in termini congiunturali e dello 0,5% in termini tendenziali. Tra le componenti della domanda interna, i consumi delle famiglie e delle istituzioni sociali private forniscono un contributo di 0,1 punti percentuali alladel Pil, gli investimenti di 0,4 punti, nullo quello delle amministrazioni pubbliche. Per quanto riguarda la spesa delle famiglie, sono cresciuti gli acquisti di beni durevoli e servizi. In calo le importazioni e le esportazioni. Si registrano andamenti congiunturali negativi in agricoltura e servizi, mentre è cresciuta l’industria.