Ilgiorno.it - Pignoramento dei mobili? Una paura atavica e spesso immotivata

Leggi su Ilgiorno.it

PillitteriMi scrive una lettrice cui è stato notificato un precetto. È molto preoccupata di subire unare a casa sua. Mi chiede come “difendere” i suoi beni. Si tratta di un timore che, in realtà, risponde più a una radiceche alla realtà odierna. L’immagine dell’ufficiale giudiziario che ti viene a casa e ti inventaria sedie, armadi e televisori, evidentemente, è rimasta nell’immaginario collettivo. In realtà, negli ultimi due decenni, i pignoramenti di “beni e arredi” presso la dimora del debitore sono diventati un’autentica rarità. E per un motivo molto semplice. Il valore dell’usato, per quanto riguarda, suppellettili e, in genere, ciò che è dato trovare in una casa normale è crollato. Esistono svariati siti in cui laa viene letteralmente “regalata”.