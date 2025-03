Ilrestodelcarlino.it - Pierina, Manuela ha visto Dassilva prima di chiamare i soccorsi? Cosa ha detto nell’interrogatorio

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Rimini, 5 marzo 2025 –Bianchi avrebbedi aver incontrato proprio Louisdiper il ritrovamento del corpo della suocera,Paganelli, nel garage di casa sua in via del Ciclamino e Rimini. I minuti di vuoto tra la vista del cadavere della suocera e la chiamata deisono, infatti, il punto oscuro che non torna nel delitto di. Da ieriBianchi è accusata di favoreggiamento e dopo l’iscrizione sul registro degli indagati, il suo interrogatorio nel palazzo di giustizia di Rimini, a carico del pm Daniele Pari e del capo della squadra mobile Marco Masia, è durato più di 13 ore.ha raccontato alla procura? “Bianchi ha finalmentela verità, ha collaborato con gli inquirenti precisando molto della mattina del ritrovamento del cadavere”, haDavide Barzan consulente di Bianchi.