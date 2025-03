Movieplayer.it - Pierce Brosnan: "Interpretare nuovamente James Bond? Ovviamente sarei interessato!"

Leggi su Movieplayer.it

L'attoreha interpretato l'agente 007 nei film arrivati nelle sale alla fine degli anni '90 e ha ora ammesso che sarebbea un possibile ritorno.ha rivelato che sarebbea riprendere l'iconico ruolo di, che ha interpretato dal 1995 al 2002, nel caso in cui i produttori volessero mostrare una versione più anziana dell'agente segreto. L'attore ha recitato in quattro dei film del franchise, a partire da GoldenEye e concludendo la sua esperienza con Die Another Day. Un possibile ritorno nel ruolo diIntervistato dal magazine GQ,ha rivelato di essere a conoscenza di come sui social molti fan della spia britannica abbiano chiesto un suo ritorno nella parte di. L'attore, che attualmente ha 71 anni, .