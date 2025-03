Iltempo.it - Picconata di Giorgetti a von der Leyen: “Riarmo? No a piani frettolosi e senza logica”

La difesa e la sicurezza dell'Europa «implica un programma, per quanto possibile, meditato e ragionato di investimenti in infrastrutture militari che abbiano un senso. Oggi scopriamo che dobbiamo riarmarci perché c'è la minaccia di Vladimir Putin. Io penso, a proposito del piano di Ursula von der, che bisogna distinguere due cose, gli aiuti all'Ucraina se gli Usa non lo fanno più, e un piano di investimenti militari che abbia un senso e non fatto in fretta e furiauna». Sono queste le parole usate dal ministro dell'Economia, Giancarlo, intervenendo al convegno del dipartimento economia della Lega. «In questo momento bisogna mantenere il sangue freddo, ragionare, giustamente prendersi i nostri impegni», sottolinea il ministro. «La fase della costruzione della sicurezza è un problema serio e che richiede investimenti mirati e seri.