Anconatoday.it - Picchia la moglie per una stampante nuova: un pugno fa finire la donna in ospedale

ANCONA – Non l'avrebbe aiutata economicamente, tenendo per sé e per i suoi parenti tutto il suo stipendio, poi l'avrebbe offesa comee come madre quando cercava di educare la figlia che avevano in comune. Lui sarebbe arrivato anche a chiederle 100 euro per usare il letto e il divano di casa.