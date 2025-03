Piano riarmo Ue Giorgetti frena | Per difesa serve programma ragionato no senza una logica

Leggi su Periodicodaily.com

(Adnkronos) – Lae la sicurezza dell'Europa ''implica un, per quanto possibile, meditato edi investimenti in infrastrutture militari che abbiano un senso e non fatte in fretta e furiauna''. Lo afferma il ministro dell'Economia, Giancarlo, in merito alper ildell'Ue, intervenendo al convegno del .