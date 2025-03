Ilfattoquotidiano.it - Piano Rearm Eu, Schlein insiste: “Va cambiato, speriamo insieme alle altre forze dei Socialisti & Democratici”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

“IlUe di Von der Leyen vadi fare una grande battagliadella famiglia S;D”. A margine dell’inaugurazione della sede Pd della Federazione di Roma, la segretaria dem Ellytorna a bocciare la proposta da 800 miliardi sul riarmo dell’Europa avanzata dalla presidente della Commissione Ue. La stessa che ora vorrebbe anche scavalcare il Parlamento europeo ed evitare il voto in Aula per far approvare ildi riarmo.“Domani avremo il Pre-vertice Socialista e quella sarà la sede dove discuteremoanche rispettoproposte avanzate da Von der Leyen su cui confermo le critiche del Partito Democratico”, ha rivendicato, con il rischio però di ritrovarsi isolata all’interno del gruppo (nonostante quella dem sia la delegazione più numerosa tra ial Parlamento Ue, ndr).