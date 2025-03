Laprimapagina.it - Perugia. Castel del Piano: incidente con la motozappa, ferito un uomo di 60 anni

Leggi su Laprimapagina.it

Undi circa 60è rimastonel pomeriggio di oggi mentre lavorava in localitàdelnel proprio orto con una. L’è avvenuto intorno alle 16:00 per cause ancora in fase di accertamento, quando l’è stato travolto dalle lame dell’attrezzo.Sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco dalla sede centrale, che ha provveduto a liberare l’infortunato. Secondo le prime valutazioni, l’ha riportato ferite agli arti, ma non è in pericolo di vita.Il personale del 118, giunto con un’ambulanza e supportato dall’elisoccorso, ha prestato le prime cure e organizzato il trasferimento per ulteriori accertamenti medici.