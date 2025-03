Bergamonews.it - Perde il controllo della moto e cade in azienda, grave 43enne

Dalmine. Si trova in gravi condizioni l’operaio di 43 anni caduto dallanella serata di martedì 4 marzo in una ditta di via Baschenis a Dalmine.L’allarme è scattato intorno alle 20,45: sul posto sono intervenute un’automedica e un’ambulanza, che ha trasportato ilal Papa Giovanni di Bergamo in codice rosso (massima gravità).I carabinieriCompagnia di Treviglio sono giunti in via Baschenis per i rilievi e stanno cercando di ricostruire la vicenda. Secondo una prima ricostruzione l’uomo, dipendenteditta, si stava spostando inall’interno dell’in orario lavorativo: per cause ancora in fase di accertamento ha perso in autonomia ildue ruote, riportando gravi ferite nella caduta.L’uomo è attualmente ricoverato in prognosi riservata.