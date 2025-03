Lanazione.it - Percorsi di logopedia per l’età adulta e geriatrica al centro di riabilitazione di Certomondo a Ponte a Poppi

Arezzo, 5 marzo 2025 –diperaldidi. La struttura casentinese, gestita dall’Istituto di Agazzi, ha incrementato i propri ambiti operativi con l’attivazione di trattamenti finalizzati al recupero delle capacità verbali e comunicative in seguito a traumi, malattie neurologiche o patologie degenerative. Questa novità è espressione della volontà di sviluppare i servizi nella vallata e di fornire alle famiglie l’opportunità di far affidamento su interventi personalizzati e professionali direttamente sul territorio, con modalità riabilitative strutturate a seconda dello specifico bisogno. Ildiè, da tempo, un punto di riferimento per disturbi del neurosviluppo,e neuropsicomotricità riferiti alevolutiva da zero a diciotto anni, mentre nell’ultimo anno è stato attivato un parallelo percorso anche per l’affermazione dellafunzionale percon l’inserimento della dottoressa Martina Vignali per la fisioterapia.