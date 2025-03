Fanpage.it - Perchè i cani scalciano dopo aver fatto i bisogni

Deiezioni e minzione seguite da raspatura sono segnali comunicativi messi in atto principalmente dal cane maschio che così intende sottolineare con più veemenza ciò "che ha da dire". Attrso la scalciata Fido afferma la sua opinione e spesso è tipico deiadolescenti, in particolare, farlo con maggiore veemenza in una fase della vita in cui gli ormoni iniziano a circolare.