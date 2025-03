Lanazione.it - Perché alcuni piccoli aerei stanno volando sul cielo di Firenze

, 5 marzo 2025 –dal rumore inconfondibile che sorvolano. Nelblu di questi giorni di bel tempo si vedono gli apparecchi in formazione compiere delle evoluzioni sul capoluogo toscano. Si tratta dei voli di addestramento della Scuola Militare Aeronautica “Giulio Douhet”, un’eccellenza di, inaugurata nel 2006. Tante ragazze e ragazzi ogni anno entrano nella scuola con il sogno di diventare piloti dell’Aeronautica. E in questi giorni di inizio marzo è appunto il momento dei voli di addestramento. Una grande emozione e una grande responsabilità per gli allievi della scuola.