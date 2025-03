Tpi.it - Per una difesa comune credibile l’Europa deve costruire un pilastro continentale della Nato connesso all’Ue

Ormai tra i leader europei circola una battuta, sempre più citata da giornalisti ed esperti: “è l’unico continente in cui 500 milioni di europei chiedono a 350 milioni di americani di essere protetti da 150 milioni di russi”. Eppure, dopo il rovinoso incontro tra i residenti Trump e Zelensky nello Studio Ovale, il disimpegno americano dalsembra più vicino che mai. È da circa 75 anni che gli europei non sentivano così concreta e tangibile l’esigenza di provvedere alla propria, ossia da quando gli Stati Uniti, nel corsoGuerra fredda, si trovarono impegnati a gestire un complesso conflitto in Corea, con la partecipazione diretta e indiretta di Cina e Unione Sovietica nel conflitto. All’epoca sembrava che gli Usa, preoccupati dallo scoppio di una guerra mondiale su un doppio fronte, europeo e asiatico, fossero favorevoli a unaeuropea più forte e a un riarmo che avrebbe permesso al Vecchio continente di essere più autonomo da Washington.