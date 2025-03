Agi.it - Per il Papa terapia con ventilazioni ad alti flussi ma niente maschera

AGI - Ilha riposato bene nella notte, si è svegliato poco dopo le 8. Lo rende noto la sala stampa della Santa Sede. Il pontefice sta proseguendo "la fisiorespiratoria" e stamani ha ripreso "la ventilazione di ossigeno ad". Quindi non ventilazione con la. Lo rendono noti fonti vaticane. Bergoglio per due notti ha tenuto laper l'ossigeno. La ventilazione meccanica non invasiva durante tutta la notte lo aiuta a dormire meglio. Lo affermano fonti vaticane che confermano che il"non è sedato". La ventilazione meccanica non invasiva, lache gli copre naso e bocca è stata tolta al mattino e il Pontefice ora ha l'ossigenazione adattraverso i naselli. Il Santo Padre è ricoverato dal 14 febbraio al Policlinico Gemelli. Nei giorni scorsi Bergoglio ha avuto episodi di insufficienza respiratoria acuta, causati da importante accumulo di muco che hanno richiesto la ventilazione.