Per Gaza si mette male, Netanyahu chiede la smilitarizzazione della Striscia come prerequisito per negoziare la fase due del cessate il fuoco. Hamas rifiuta e accusa: "Sta sabotando l'accordo"

Nonostante il passare delle settimane e l’avvicinarsiscadenzatregua, i negoziati di pace trae Israele non decollano. Anzi, sembrano ormai a un passo dal completo naufragio dopo che il ministro degli Esteri israeliano, Gideon Sa’ar, ha dichiarato chiaramente che la condizione imprescindibile per procedere con la secondadelilè “la completa demilitarizzazione dell’interadi”.Com’è facilmente intuibile, si tratta di una richiesta a cui il gruppo terroristico palestinese non vuole e non può adeguarsi, poiché significherebbe decretare la fine di. A spiegarlo all’AFP è Sami Abu Zuhri, uno dei leader del movimento islamista palestinese, secondo cui “ogni discussione sulle armiresistenza (a Israele) è un nonsenso. Le armiresistenza sono una linea rossa pere tutti i gruppi di resistenza”.