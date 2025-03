Panorama.it - Per entrare in Inghilterrra, da aprile, servirà un nuovo visto (a pagamento)

Dal 5 marzo, gli italiani, i cittadini sanmarinesi e gli altri cittadini europei possono richiedere la nuova Electronic Travel Authorization (ETA) che diverrà requisito indispensabile per recarsi nel Regno Unito dal prossimo 2. Sarà associata al, proprio passaporto, avrà validità per due anni e un costo iniziale di 10 sterline (circa 12 euro), ma in futuro salirà a 16. Non è un, come spiegano all’Ambasciata Britannica in Italia, ma un permesso di viaggio in formato digitale “in linea con l’approccio adottato da molti altri Paesi per la sicurezza delle frontiere, tra cui gli Stati Uniti e l’Australia ed ha l’obiettivo di contribuire a prevenire l’arrivo di soggetti che rappresentano una minaccia per il Regno Unito”. La richiesta dovrebbe (il condizionale è d’obbligo,vedremo tra un paio di settimane il riscontro dei primi utenti ) essere piuttosto semplice.