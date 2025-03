Tuttivip.it - “Per chi si apre la porta rossa”. Addio al Grande Fratello, esce a tre settimane dalla finale

Nella puntata delprevista per giovedì 6 marzo 2025, quattro concorrenti sono in nomination: Chiara Cainelli, Stefania Orlando, Federico Chimirri e Mariavittoria Minghetti. Il pubblico è chiamato a esprimere la propria preferenza su chi salvare, determinando così chi dovrà abbandonare la Casa di Cinecittà.Secondo un sondaggio condotto sulla pagina “Forum” su X, Stefania Orlando risulta la favorita con il 43% delle preferenze. Segue Chiara Cainelli con il 25,4% dei voti. Federico Chimirri e Mariavittoria Minghetti si trovano in una posizione più critica, ottenendo rispettivamente il 17% e il 14,5% dei consensi.È imnte sottolineare che questi sondaggi online riflettono solo una parte del pubblico e potrebbero non rappresentare l’esitodel televoto ufficiale.