Pensioni anticipate 2025: Chi ci ha guadagnato e chi ci ha perso? L'analisi di Brambilla sulla riforma

Laprevidenziale introdotta dalla Legge di Bilanciointroduce la possibilità di andare in pensione anticipata cumulando la rendita della previdenza complementare con quella pubblica. Secondodi Albertoin un articolo pubblicato sul Corriere della Sera, la misura presenta diverse criticità e lascia irrisolti molti problemi strutturali del sistemastico., Cosa cambia con la?Dal 1° gennaio, solo i lavoratori interamente contributivi (con primo contributo versato dal 1996) potranno anticipare la pensione se raggiungono una soglia minima di 1.603,23 euro mensili (ridotta per le donne con figli). In alternativa, la pensione di vecchiaia rimane accessibile a 67 anni con almeno 20 anni di contributi, a condizione che l’importo della pensione sia almeno pari all’assegno sociale (534,41 euro).