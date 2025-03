Quotidiano.net - Pensione Anticipata Flessibile: Come Funziona l'Incentivo Fiscale per Quota 103

I lavoratori che hanno i requisiti per la- la cosiddetta103, ovvero 62 anni di età e 41 di contributi - che scelgono di rinviare il pensionamento possono decidere di rinunciare all'accredito all'Inps dei contributi a proprio carico (9,19% della retribuzione) per averli in busta paga. Lo ricorda l'Inps con un messaggio nel quale spiega che "il sistema di gestione delle domande diè stato implementato per consentire la presentazione della domanda dial posticipo del pensionamento". Dal 2025 questa decisione è incentivata fiscalmente dato che lache andrà in busta paga sarà esente dalla tassazione Irpef. Questi lavoratori, sottolinea la legge di Bilancio per il 2025, "possono rinunciare all'accredito contributivo delladei contributi a proprio carico relativi all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima.