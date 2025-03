Bergamonews.it - “Pendolari del treno Brescia-Bergamo ‘abbandonati’ a Montello”, segnalato l’ennesimo disservizio

Una pendolare segnala. “Ilregionale 10114(partenza prevista alle 06.57, arrivo previsto alle 07.54 ) questa mattina è partito con 25 minuti di ritardo a causa di ‘un guasto che ha richiesto un intervento tecnico’, come indicato nella Apprd alle 7.27, dove non si comunicava una possibile limitazione del percorso.Solo dopo avere oltrepassato Grumello, i passeggeri sono stati informati che ilavrebbe terminato la sua corsa nella stazione diGorlago (alle 7.45 la Apprd ha riportato l’avviso).Pertanto, decine di passeggeri sono stati “abbandonati” sul binario 2 della stazione di, da dove ilperfettamente funzionante è ripartito alle 8.26 per ritornare a.Isi sono dovuti accalcare sulsuccessivo, il regionale 10116, a sua volta in ritardo di 15 minuti e infine arrivato aalle 9.