Tpi.it - Pedopornografia, si scambiavano immagini choc anche con neonati: 4 arresti e 3 denunce in Toscana

Leggi su Tpi.it

Scaricavano e condividevano video e foto di ragazzini e bambini,in tenerissima età, durante atti sessuali tra loro o con adulti. Per questo quattro uomini sono stati arrestati e tre sono stati denunciati tra le province di Pisa, Livorno, Pistoia e Prato nell’ambito di una vasta operazione di contrasto allacoordinata dalla Procura di Firenze.I sospetti, quasi privi di precedenti penali, sono impiegati, operi e pensionati di età compresa tra i 30 e i 70 anni.Per diversi mesi gli investigatori del Centro operativo per la sicurezza cibernetica per la, su impulso del Centro nazionale per il contrasto allaonline del servizio Polizia postale e per la sicurezza cibernetica, hanno monitorato, si spiega, le attività delle sette persone.Nel corso delle attività sono stati rinvenuti migliaia di files a contenuto pedopornografico, in alcuni casiordinati meticolosamente per categorie di interesse, evidenza che denota – si legge nella nota delle forze dell’ordine – una dedizione ossessiva degli indagati alla detenzione e diffusione di materiale pedopornografico.